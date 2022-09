Palladino 38 anni è l’allenatore più giovane della Serie A Nagelsmann Bayern ne ha 35

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Il Monza ha cambiato allenatore. Addio a Stroppo, dentro Raffaelefino all’altro giorno allenatorePrimavera. Ha 38ed è il piùallenatoreA., tecnico del, ne ha 35. Ecco cosa scrive il CorriereSera: Via Stroppa, reduce dal litigio con Petagna, in tribuna a Lecce con l’accusa di non essere «in forma», dentro Raffaele, fino a ieri mattina allenatorePrimavera. Fra corsi e ricorsi storici, il Cavaliere sogna di ripercorrere i fasti dei bei tempi che furono con Fabio Capello, trascinato dal settore giovanile del Milan alla prima squadra. Certo, convivere con Silvio e i suoi diktat non è semplice. «Avevo detto al portiere di ...