(Di mercoledì 14 settembre 2022) MINNESOTA (Stati Uniti) - Nella Western Conference il LosFC difrena in trasferta contro Minnesota . All'Allianz Field finisce 1 - 1, con le firme di Kallman al 45' per i padroni ...

sportli26181512 : #Mls, pareggia il Los Angeles di #Chiellini. Vince l'Inter Miami: #Higuain show: L'ex capitano della Juve in campo… -

Corriere dello Sport

MINNESOTA (Stati Uniti) - Nella Western Conference il Los Angeles FC di Chiellini frena in trasferta contro Minnesota . All'Allianz Field finisce 1 - 1, con le firme di Kallman al 45' per i padroni ...... avanti con Demiral, dura appena quattro minuti il vantaggio con Valeri chei conti. Nel ... Ricco programma nellain USA dove ci sono stati i sonori successi di Cincinnati e Philadelphia ... Mls, pareggia il Los Angeles di Chiellini. Vince l'Inter Miami: Higuain show L'ex capitano della Juve in campo 87' nell'1-1 in trasferta contro Minnesota. L'argentino segna una doppietta e trascina i compagni alla vittoria sul Columbus Crew ...La sfida tra Minnesota United e Los Angeles FC, valida per la regular season MLS, termina in parità (1-1). A Saint Paul, apre le marcature Kallman. Il pareggio losangelino porta la firma di Carlos Vel ...