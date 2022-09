Milan-Dinamo, chiuso il secondo anello verde a San Siro (Di mercoledì 14 settembre 2022) Niente secondo anello verde per i tifosi a San Siro nella sfida tra Milan e Dinamo Zagabria, in programma questo pomeriggio – alle ore 18.45 – e valida per la seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. Lo ha deciso la questura per motivi di sicurezza, come riportato dal Milan in una L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 14 settembre 2022) Nienteper i tifosi a Sannella sfida traZagabria, in programma questo pomeriggio – alle ore 18.45 – e valida per la seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. Lo ha deciso la questura per motivi di sicurezza, come riportato dalin una L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

AntoVitiello : Disposta per motivi di sicurezza e ordine pubblico la chiusura del 2° Anello Verde e di alcune zone del 1° Anello V… - AntoVitiello : Allenamento alla vigilia di Milan-Dinamo Zagabria #Milanello #Milan #ChampionsLeague (@MilanNewsit @antonello_gioia) - cmdotcom : Pericolo ultrà #DinamoZagabria a San Siro: tifosi del #Milan costretti a spostarsi, si temono incidenti in città… - sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano Milan-Dinamo, chiuso il secondo anello verde a San Siro: Niente secondo anello verde per i tif… - Milannews24_com : Milan, focus sulla Dinamo: da bomber Orsic all'ex Serie A Petkovic -