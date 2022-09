Livorno, carcassa di una balenottera spiaggiata sulla costa: così è stata disincagliata – Video (Di mercoledì 14 settembre 2022) La carcassa di un grosso cetaceo in avanzato stato di decomposizione, si presume una balenottera, si è spiaggiata ieri tra Chioma e Quercianella, lungo la costa livornese, rimanendo incastrata tra gli scogli. Lo rende noto la Capitaneria di porto di Livorno. La guardia costiera era stata allertata, prima dello spiaggiamento, a seguito di più segnalazioni giunte alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Livorno, da parte di cittadini e diportisti che avevano avvistato la carcassa di un grosso cetaceo, di circa 15 mt, alla deriva lungo la costa. Il primo avvistamento risale a domenica da parte della nave Moby Vincent, in navigazione a circa otto miglia dall’imboccatura del porto di Livorno. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ladi un grosso cetaceo in avanzato stato di decomposizione, si presume una, si èieri tra Chioma e Quercianella, lungo lalivornese, rimanendo incastrata tra gli scogli. Lo rende noto la Capitaneria di porto di. La guardia costiera eraallertata, prima dello spiaggiamento, a seguito di più segnalazioni giunte alla sala operativa della Capitaneria di Porto di, da parte di cittadini e diportisti che avevano avvistato ladi un grosso cetaceo, di circa 15 mt, alla deriva lungo la. Il primo avvistamento risale a domenica da parte della nave Moby Vincent, in navigazione a circa otto miglia dall’imboccatura del porto di. La ...

