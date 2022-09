LIVE Giro di Toscana 2022 in DIRETTA: sei uomini al comando, gruppo a 5? (Di mercoledì 14 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.20 Plotone a 5’10” di ritardo dalla vetta. 12.17 Sono in sei gli atleti nel gruppo al comando: Simone Ravanelli (Drone Hopper – Androni Giocattoli), Mirco Maestri (EOLO-Kometa), Daan Hoeks (Mg.K Vis-Color for Peace-VPM), Andrea Guerra (Zalf Euromobil Fior), Cristián Rodríguez (TotalEnergies) e Edoardo Faresin (Zalf Euromobil Fior). 12.14 Nel frattempo si muovono anche Mattia Gardi (Beltrami TSA – Tre Colli), Jan Stöckli (Team Corratec) e Adriano Brogi (Giotti Victoria – Savini Due). 12.10 Provano in quattro a riportarsi sugli attaccanti: Simone Ravanelli (Drone Hopper – Androni Giocattoli), Mirco Maestri (EOLO-Kometa),Daan Hoeks (Mg.K Vis-Color for Peace-VPM) e Andrea Guerra (Zalf Euromobil Fior). 12.07 Circa 20” di margine per i due fuggitivi sul ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.20 Plotone a 5’10” di ritardo dalla vetta. 12.17 Sono in sei gli atleti nelal: Simone Ravanelli (Drone Hopper – Androni Giocattoli), Mirco Maestri (EOLO-Kometa), Daan Hoeks (Mg.K Vis-Color for Peace-VPM), Andrea Guerra (Zalf Euromobil Fior), Cristián Rodríguez (TotalEnergies) e Edoardo Faresin (Zalf Euromobil Fior). 12.14 Nel frattempo si muovono anche Mattia Gardi (Beltrami TSA – Tre Colli), Jan Stöckli (Team Corratec) e Adriano Brogi (Giotti Victoria – Savini Due). 12.10 Provano in quattro a riportarsi sugli attaccanti: Simone Ravanelli (Drone Hopper – Androni Giocattoli), Mirco Maestri (EOLO-Kometa),Daan Hoeks (Mg.K Vis-Color for Peace-VPM) e Andrea Guerra (Zalf Euromobil Fior). 12.07 Circa 20” di margine per i due fuggitivi sul ...

