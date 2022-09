Lil Nas X adesso è un'icona anche di bellezza (Di mercoledì 14 settembre 2022) Secondo YSL Beauty, il cambiamento è possibile. E lo si percepisce dai primissimi scatti della nuova campagna make-up e fragranze, che ha il volto di Lil Nas X, la superstar del momento che è anche il nuovo ambassador U.S. della griffe. YSL Beauty ha infatti una mission: promuovere sempre più la fiducia in se stessi, l'audacia, l'autenticita? e uno stile inconfondibile. Inutile dire che per rappresentare la nuova generazione, sempre più inclusiva con un'attenzione particolare per il rispetto degli altri e dell'ambiente, ci volesse un portavoce a tutto tondo. Ed ecco che Lil Nas X non poteva essere più appropriato, con il suo aprire le porte sempre a nuovi mondi - lo fa anche ogni volta sul red carpet, quando presenta una nuova, inaspettata, veste di sé - e a sfidare le convenzioni attraverso la sua musica. Insomma, un vero catalizzatore del ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 14 settembre 2022) Secondo YSL Beauty, il cambiamento è possibile. E lo si percepisce dai primissimi scatti della nuova campagna make-up e fragranze, che ha il volto di Lil Nas X, la superstar del momento che èil nuovo ambassador U.S. della griffe. YSL Beauty ha infatti una mission: promuovere sempre più la fiducia in se stessi, l'audacia, l'autenticita? e uno stile inconfondibile. Inutile dire che per rappresentare la nuova generazione, sempre più inclusiva con un'attenzione particolare per il rispetto degli altri e dell'ambiente, ci volesse un portavoce a tutto tondo. Ed ecco che Lil Nas X non poteva essere più appropriato, con il suo aprire le porte sempre a nuovi mondi - lo faogni volta sul red carpet, quando presenta una nuova, inaspettata, veste di sé - e a sfidare le convenzioni attraverso la sua musica. Insomma, un vero catalizzatore del ...

