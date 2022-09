"La forza del bast***": Vittorio Feltri, ecco chi è davvero Luigi Brugnaro (Di mercoledì 14 settembre 2022) Questo libro (Luigi Brugnaro con Stefano Lorenzetto Ci giudicheranno i bambini, Dall'azienda alla politica, una via per l'Italia, Marsilio, pp. 192, 16,00) ha dalla sua due ragioni per essere letto. La prima delle quali è sentimentale. E la enuncio subito. L'intervista a Luigi Brugnaro, che dà modo al sindaco di Venezia di raccontarsi in modo totalmente diverso dagli usi della propaganda politica, è stata condotta da Stefano Lorenzetto, il più bravo di tutti in quest' arte, primato che condivide in Italia con Aldo Cazzullo (qui non considero i colleghi di Libero: sarei di parte). Ho detto sentimentale, perché suscita in me la nostalgia per il mestiere di imbratta carte, quando è fatto con la cura del falegname, che con la mano callosa ma sensibile come quella di un bambino accarezza la superficie del mobile per ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Questo libro (con Stefano Lorenzetto Ci giudicheranno i bambini, Dall'azienda alla politica, una via per l'Italia, Marsilio, pp. 192, 16,00) ha dalla sua due ragioni per essere letto. La prima delle quali è sentimentale. E la enuncio subito. L'intervista a, che dà modo al sindaco di Venezia di raccontarsi in modo totalmente diverso dagli usi della propaganda politica, è stata condotta da Stefano Lorenzetto, il più bravo di tutti in quest' arte, primato che condivide in Italia con Aldo Cazzullo (qui non considero i colleghi di Libero: sarei di parte). Ho detto sentimentale, perché suscita in me la nostalgia per il mestiere di imbratta carte, quando è fatto con la cura del falegname, che con la mano callosa ma sensibile come quella di un bambino accarezza la superficie del mobile per ...

