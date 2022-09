Juventus, la vittoria più importante: storia strappalacrime (Di mercoledì 14 settembre 2022) La Juventus ha salvato a tutti gli effetti un grande campione perso per via di comportamenti non propriamente etici. La storia del calcio, purtroppo, è caratterizzata da diversi problemi come i giocatori che si perdono in comportamenti non proprio etici; la Juventus, da questo punto di vista, è stata in grado però di far riemergere dalle ceneri uno che era considerato un grande campione. LaPresseIn questi ultimi anni il mondo del calcio e dello sport in generale hanno sempre cercato di poter contrastare quanto più possibile ogni forma di abuso di sostanze illecite, per questo motivo non sono di certo mancati i giocatori che sono stati squalificati. La Juventus senza ombra di dubbio è una delle squadre che è sempre stata maggiormente attenta da questo punto di vista, cercando sempre e comunque di tutelare i suoi ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 14 settembre 2022) Laha salvato a tutti gli effetti un grande campione perso per via di comportamenti non propriamente etici. Ladel calcio, purtroppo, è caratterizzata da diversi problemi come i giocatori che si perdono in comportamenti non proprio etici; la, da questo punto di vista, è stata in grado però di far riemergere dalle ceneri uno che era considerato un grande campione. LaPresseIn questi ultimi anni il mondo del calcio e dello sport in generale hanno sempre cercato di poter contrastare quanto più possibile ogni forma di abuso di sostanze illecite, per questo motivo non sono di certo mancati i giocatori che sono stati squalificati. Lasenza ombra di dubbio è una delle squadre che è sempre stata maggiormente attenta da questo punto di vista, cercando sempre e comunque di tutelare i suoi ...

juventusfc : ??Allegri: «Affrontiamo un avversario che è tra i più forti in Europa. Quest'anno è la mia favorita per la vittoria… - Monica51030090 : RT @FABIANAdv9: 'Il tifo in Italia è di basso livello, alle altre squadre non importa vincere, basta che non sia la Juventus a farlo e per… - Edmndr0 : RT @FABIANAdv9: 'Il tifo in Italia è di basso livello, alle altre squadre non importa vincere, basta che non sia la Juventus a farlo e per… - CarloCampRe : RT @FABIANAdv9: 'Il tifo in Italia è di basso livello, alle altre squadre non importa vincere, basta che non sia la Juventus a farlo e per… - sheluvsasi : RT @FABIANAdv9: 'Il tifo in Italia è di basso livello, alle altre squadre non importa vincere, basta che non sia la Juventus a farlo e per… -