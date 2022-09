“È difficile…”: Juventus nel caos, Allegri si sfoga dopo il Benfica (Di mercoledì 14 settembre 2022) La Juventus perde contro il Benfica, il match finisce perciò con un’amara sconfitta per i bianconeri: così ha parlato nel post-partita Allegri. La Juventus non riesce a recuperare il risultato contro il Benfica. La sconfitta è perciò diventata inevitabile per i bianconeri e i tifosi appaiono ora sempre più amareggiati per quanto sta accadendo alla Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 14 settembre 2022) Laperde contro il, il match finisce perciò con un’amara sconfitta per i bianconeri: così ha parlato nel post-partita. Lanon riesce a recuperare il risultato contro il. La sconfitta è perciò diventata inevitabile per i bianconeri e i tifosi appaiono ora sempre più amareggiati per quanto sta accadendo alla Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

tancredipalmeri : Voti italiane #ChampionLeague Napoli 7.5 Personalità e intelligenza, è cresciuto Milan 7 Maneggia una partita dif… - tancredipalmeri : Voti italiane in Europa Napoli 9.5 Rasenta la perfezione contro l’avversario più difficile Inter 5 Volenterosa ma… - giorgioghiffo : RT @thunderboy64: Eravamo un armata invincibile. Lo Stadium una roccaforte inespugnabile. È veramente difficile spiegare come abbiamo potut… - ZonaBianconeri : RT @thunderboy64: Eravamo un armata invincibile. Lo Stadium una roccaforte inespugnabile. È veramente difficile spiegare come abbiamo potut… - serieAnews_com : ?? #JuventusBenfica, #Allegri parla così nel post-partita di #ChampionsLeague2022 ?? 'Non bisogna essere preoccupat… -

Juve, Allegri: 'Inutile dare spiegazioni, si deve solo lavorare' ... al termine del , il tecnico bianconero Allegri ha analizzato il momento della squadra ai microfoni di Sky Sport: "E' difficile da spiegare la serata, dopo il 2 - 1 la partita è finita. Abbiamo ... Capello duro con la Juve: 'Squadra spenta, Allegri senza direzione' TORINO - "È stata una partita difficile, la Juventus non è mai riuscita a riprenderla, non aveva il ritmo degli avversari dopo venuti minuti bellissimi. Si è vista una differenza enorme nella qualità e nell'intensità, è un momento ... ... al termine del , il tecnico bianconero Allegri ha analizzato il momento della squadra ai microfoni di Sky Sport: "E'da spiegare la serata, dopo il 2 - 1 la partita è finita. Abbiamo ...TORINO - "È stata una partita, lanon è mai riuscita a riprenderla, non aveva il ritmo degli avversari dopo venuti minuti bellissimi. Si è vista una differenza enorme nella qualità e nell'intensità, è un momento ...