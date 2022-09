Coppa Davis 2022: Berrettini e Musetti per i singolari di Italia-Croazia. Sinner a riposo (Di mercoledì 14 settembre 2022) Com’era nell’aria, per quest’oggi saranno Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti a dare il via alle danze per quanto riguarda l’Italia nel primo match del girone di quarti di finale di Coppa Davis 2022 di scena all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, appena fuori Bologna. Contro la Croazia, dunque, niente Jannik Sinner, arrivato ieri in terra felsinea e, a questo punto, destinato ad esordire venerdì. Musetti sfiderà, nel confronto che apre la danze, Borna Gojo, spina nel fianco di molti nella Coppa Davis scorsa: a Torino riuscì a sconfiggere in un colpo solo sia Alexei Popyrin (Australia) che Lorenzo Sonego e, non pago, a Madrid il suo successo su Dusan Lajovic fu principale causa della vittoria croata ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 settembre 2022) Com’era nell’aria, per quest’oggi saranno Matteoe Lorenzoa dare il via alle danze per quanto riguarda l’nel primo match del girone di quarti di finale didi scena all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, appena fuori Bologna. Contro la, dunque, niente Jannik, arrivato ieri in terra felsinea e, a questo punto, destinato ad esordire venerdì.sfiderà, nel confronto che apre la danze, Borna Gojo, spina nel fianco di molti nellascorsa: a Torino riuscì a sconfiggere in un colpo solo sia Alexei Popyrin (Australia) che Lorenzo Sonego e, non pago, a Madrid il suo successo su Dusan Lajovic fu principale causa della vittoria croata ...

sportface2016 : #DavisCup: programma, orari e ordine di gioco di #ItaliaCroazia: scelti gli azzurri per singolari e doppio - OA_Sport : Coppa Davis 2022: ufficiali gli accoppiamenti di Italia-Croazia. Aprirà Musetti, a seguire Berrettini - Barbaga3Gaetano : RT @paoloangeloRF: Italia in campo con la Croazia a Bologna nel 1° match di Coppa Davis - DavEsp80 : Grazie Sport Mediaset per i zero servizi sull'Italia che oggi gioca la Coppa Davis e sull'Italbasket, grazie mille - evelina_fraser : Quindi oggi pomeriggio azzurri in coppa davis, Italbasket contro la Francia e alle 18.45 Milan-Zagabria. E pretendono che io debba lavorare? -