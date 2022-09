Con Carlo III tagliato lo staff di Clarence House: 100 persone ora rischiano il licenziamento (Di mercoledì 14 settembre 2022) Secondo il The Guardian, la notizia è stata data ai dipendenti lunedì, mentre era in corso la commemorazione per la regina Elisabetta a Edimburgo, con la motivazione che una riduzione del personale è '... Leggi su globalist (Di mercoledì 14 settembre 2022) Secondo il The Guardian, la notizia è stata data ai dipendenti lunedì, mentre era in corso la commemorazione per la regina Elisabetta a Edimburgo, con la motivazione che una riduzione del personale è '...

Agenzia_Ansa : 'Chi non può lavorare mantiene il reddito di cittadinanza, chi può lavorare viene preso in carica dalle agenzie pri… - _Carabinieri_ : Roma: con la mostra “Carlo Alberto dalla Chiesa, l'Uomo, il Generale” riapre il Museo storico dell’Arma dei… - _Carabinieri_ : Roma: riapre il Museo Storico dei #Carabinieri con una mostra che racconta il Carlo Alberto dalla Chiesa uomo e ser… - schiva_questa : RT @m4gny: Insomma, Carlo III pare avere un problema con penne e calamai. Cancelleria contro la monarchia? Lo scopriremo nella prossima pun… - thinkfree_carlo : RT @KersevanRoberto: @AvvocatoAtomico Non hanno neanche letto il poderoso e soporifero threaddone del nuovo 'energy specialist' della cricc… -