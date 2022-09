Ascolti Tv Analisi 13 settembre 2022: La replica di Lolita Lobosco straccia Bisio e Siani. Floris si conferma su Giordano e Berlinguer. (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ascolti al top. Su Rai1 Le indagini di Lolita Lobosco 2,762 milioni e 17,9%. Tg1 delle 20.00 a 4,586 milioni e 26,2%. Su Rai1 “Soliti Ignoti” 3,969milioni e 20,5%. Su Canale 5 il Tg5 a 3,405 milioni e 19%. Tanto made in Italy nella prima serata di ieri sera che, con la fiction di Rai1, Mara Maionchi su Rai2 e il duo Bisio-Siani su Canale 5 e, in più, la triade dei talk politici, ha composto l’offerta di base della tv generalista martedì 13 settembre. Canale 5 ha dovuto sostituire Rangers – Napoli, rimandata per il lutto scozzese della Regina Elisabetta, sostituendolo con Benvenuti al Nord, Rai1 ha risposto con la replica di Le indagini di Lolita Lobosco. Rai2 ha riproposto Nudi per la vita, in calo rispetto a lunedì. Rai1 si è ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 14 settembre 2022)al top. Su Rai1 Le indagini di2,762 milioni e 17,9%. Tg1 delle 20.00 a 4,586 milioni e 26,2%. Su Rai1 “Soliti Ignoti” 3,969milioni e 20,5%. Su Canale 5 il Tg5 a 3,405 milioni e 19%. Tanto made in Italy nella prima serata di ieri sera che, con la fiction di Rai1, Mara Maionchi su Rai2 e il duosu Canale 5 e, in più, la triade dei talk politici, ha composto l’offerta di base della tv generalista martedì 13. Canale 5 ha dovuto sostituire Rangers – Napoli, rimandata per il lutto scozzese della Regina Elisabetta, sostituendolo con Benvenuti al Nord, Rai1 ha risposto con ladi Le indagini di. Rai2 ha riproposto Nudi per la vita, in calo rispetto a lunedì. Rai1 si è ...

