A Latisana torna il Settembre Latisanese

Leggi su udine20

(Di mercoledì 14 settembre 2022) , appuntamento fra i più attesi di fine dell’estate in Friuli Venezia Giulia e non solo, capace ogni anno di attirare migliaia di visitatori, giunto quest’anno alla 29° edizione. Fra i punti forti di questa rassegna molto amata dal pubblico c’è certamente il saper coniugare, in un contesto di assoluto pregio – qual è il centro storico di Latisana – musica, enogastronomia, cultura e spettacolo. Settembresarà quindi a Latisana da venerdì 16 a domenica 18 settembre, per una tre giorni ricca di appuntamenti dedicati a tutti, organizzati da Pro Latisana, in collaborazione con l’amministrazione cittadina. Domenica 11 settembre si terrà invece l’anteprima dei festeggiamenti, con l’evento ciclistico “Latisana Pedala”. Info su www.comune.latisana.ud e www.turismofvg.it . Stella del Settembre2022 sarà il cantautore Samuele Bersani, in ...