(Di martedì 13 settembre 2022) IlDay è sempre più protagonista delle puntate di Raw settimana dopo settimana, nel corsoloro rivalità con Rey Mysterio e, Rhea e soci sono riusciti a portare dalla loro parte Dominik Mysterio con un bel lavaggio del cervello, con il figlio di Rey che ha attaccato brutalmentee il padre a Clash at The Castle. Proprio Dominik stanotte, infischiandosene dell’ennesimo tentativo di Rey di riportarlo sulla strada giusta, ha affrontatonel main eventpuntata di Raw. Non rivedremoper un po’? È stata un’altra serata impegnativa per ilDay, in apertura di puntata Finn Balor e Damien Priest hanno provato a reclutare Matt Riddle, dal rifiuto del King of Bros ne è scaturito un match 1vs1, vinto ...

Zona_Wrestling : WWE: La furia del Judgment Day si abbatte su Edge, probabile frattura della gamba per lui -

Zona Wrestling

...torneranno poi protagoniste nella seconda serata con un Fatal four - way tag team match per il... Corbin si è preso gioco a più riprese dello scozzese il quale ha già scatenato la suacontro ...I migliori Elimination Chamber nella storia dellaNew Years' Revolution 2006 Elimination ... L'incontro regalò in ogni caso grandi momenti, tra cui ladistruttrice di Kurt Angle e una superba ... WWE: Furia dei fan contro Clash at the Castle, biglietti svenduti rispetto al prezzo pieno Durante Clash At The Castle, Austin Theory ha provato nuovamente ad incassare la valigetta del Money In The Bank, ma purtroppo ha incontrato un ostacolo enorme sulla sua via: il pugno di Tyson Fury. I ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...