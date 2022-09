Ultime Notizie – Ucraina, Meloni: “Sanzioni questione complessa, ma Italia deve sostenere Kiev” (Di martedì 13 settembre 2022) “Non si pensi che i rischi di girarsi dall’altra parte siano meno alti di quelli di partecipare”. Lo dice il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni a Faccia a faccia nella sede nazionale della Cna a Roma. “Capisco il punto di vista di tanti sulle Sanzioni, ma la questione è più complessa: credo che l’Italia debba continuare a sostenere l’Ucraina – afferma la leader di Fdi – perché la guerra è la punta del’iceberg di un conflitto può ampio. E’ una guerra per una rimodulazione degli equilibri mondiali. Se l’Ucraina cade, chi pagherà di più saranno gli europei, quelli che si avvantaggiano saranno i cinesi. Finiremo sotto la sfera di influenza cinese, e non voglio finirci”. “Inoltre – prosegue Meloni – se ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 13 settembre 2022) “Non si pensi che i rischi di girarsi dall’altra parte siano meno alti di quelli di partecipare”. Lo dice il presidente di Fratelli d’Giorgiaa Faccia a faccia nella sede nazionale della Cna a Roma. “Capisco il punto di vista di tanti sulle, ma laè più: credo che l’debba continuare al’– afferma la leader di Fdi – perché la guerra è la punta del’iceberg di un conflitto può ampio. E’ una guerra per una rimodulazione degli equilibri mondiali. Se l’cade, chi pagherà di più saranno gli europei, quelli che si avvantaggiano saranno i cinesi. Finiremo sotto la sfera di influenza cinese, e non voglio finirci”. “Inoltre – prosegue– se ...

enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Le forze ucraine hanno riconquistato nelle ultime 24 ore oltre 20 insediamenti che erano stati occupati d… - SkyTG24 : Morte Regina Elisabetta, la Scozia saluta la sovrana. Da domani il feretro a Londra. LIVE - PianetaMilan : .@carlopaolofesta: 'Nuovo #CdAMilan nel segno della continuità. Su #Gazidis ...' - @acmilan #ACMilan #Milan… - ERivetta : RT @enpaonlus: Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichiara la gra… -