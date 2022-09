The Italian Sea Group, ricavo con incremento del 65,1% rispetto al 2021 (Di martedì 13 settembre 2022) L’operatore globale nella nautica di lusso, The Italian Sea Group, con i brand Picchiotti, Admiral, Perini Navi, Tecnomar e NCA Refit, ha approvato i risultati del primo semestre: dai dati emerge un ricavo complessivo di 133,6 milioni di euro, con un +65,1% rispetto agli 80,9 milioni del primo semestre dello scorso anno; ebitda a 19,9 milioni (+94,2%) e risultato netto a 7,6 milioni (+65%). ricavo di Italian Sea Group conferma guidance per 2022 Il Gross Backlog equivale a 922 milioni, mentre il Net Backlog a 537 milioni. Confermata, pertanto, la guidance per il 2022. “Siamo molto orgogliosi dei risultati ottenuti, che confermano la validità della strategia, la solidità del progetto di sviluppo e la nostra capacita’ di realizzarlo”, ha dichiarato Giovanni Costantino, ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 13 settembre 2022) L’operatore globale nella nautica di lusso, TheSea, con i brand Picchiotti, Admiral, Perini Navi, Tecnomar e NCA Refit, ha approvato i risultati del primo semestre: dai dati emerge uncomplessivo di 133,6 milioni di euro, con un +65,1%agli 80,9 milioni del primo semestre dello scorso anno; ebitda a 19,9 milioni (+94,2%) e risultato netto a 7,6 milioni (+65%).diSeaconferma guidance per 2022 Il Gross Backlog equivale a 922 milioni, mentre il Net Backlog a 537 milioni. Confermata, pertanto, la guidance per il 2022. “Siamo molto orgogliosi dei risultati ottenuti, che confermano la validità della strategia, la solidità del progetto di sviluppo e la nostra capacita’ di realizzarlo”, ha dichiarato Giovanni Costantino, ...

