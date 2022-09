Svolta sul caso Hasib Omerovic, non c'era nessun mandato di perquisizione. Una testimone oculare: “L’ho visto volare dalla finestra e i poliziotti erano lì” (Di martedì 13 settembre 2022) La procura di Roma non ha ordinato le perquisizioni. Resta da chiarire se quanto avvenuto sia stato frutto di una iniziativa coordinata da un funzionario oppure di una decisione presa dagli agenti di polizia senza consultare i dirigenti Leggi su lastampa (Di martedì 13 settembre 2022) La procura di Roma non ha ordinato le perquisizioni. Resta da chiarire se quanto avvenuto sia stato frutto di una iniziativa coordinata da un funzionario oppure di una decisione presa dagli agenti di polizia senza consultare i dirigenti

LaStampa : Svolta sul caso Hasib Omerovic, il disabile precipitato dalla finestra: non c'era nessun mandato di perquisizione.… - ItalyUN_NY : RT @UNRIC_Italia: Si alza il sipario della settantasettesima sessione dell’Assemblea generale delle @UN sul tema “Un momento di svolta: sol… - infoitinterno : Svolta sul caso Hasib Omerovic, non c'era nessun mandato di perquisizione. La famiglia: “Abbiamo paura”. Una testim… - FatimaCurzio : RT @LaStampa: Svolta sul caso Hasib Omerovic, il disabile precipitato dalla finestra: non c'era nessun mandato di perquisizione. La famigli… - PistaSandro : RT @LaStampa: Svolta sul caso Hasib Omerovic, il disabile precipitato dalla finestra: non c'era nessun mandato di perquisizione. La famigli… -