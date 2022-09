Sofia Coppola dirige il film biografico su Priscilla Presley - Magazine - quotidiano.net (Di martedì 13 settembre 2022) Racconta la storia della relazione con Elvis ed è interpretato da Cailee Spaeny e Jacob Elordi: le riprese a breve, l'arrivo al cinema da ... Leggi su quotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Racconta la storia della relazione con Elvis ed è interpretato da Cailee Spaeny e Jacob Elordi: le riprese a breve, l'arrivo al cinema da ...

Variety : Jacob Elordi to Play Elvis, Cailee Spaeny Is Priscilla Presley in Sofia Coppola’s Film ‘Priscilla’ - THR : Sofia Coppola, Cailee Spaeny, A24 Team for Priscilla Presley Biopic - mubiitalia : Elle Fanning e Kirsten Dunst sul set de L’INGANNO di Sofia Coppola. - zorramadrugador : Te amo Sofia Coppola - glooit : Sofia Coppola dirigerà Elvis and Me, da memoir Priscilla Presley leggi su Gloo -