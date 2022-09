Rocco Siffredi svela di aver contattato Francesco Totti: “Lui è ancora innamorato, Ilary Blasi è una calcolatrice!” (Di martedì 13 settembre 2022) La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi sta coinvolgendo sempre più personaggi; ad intervenire adesso è stato Rocco Siffredi. In una lunga intervista a MowMag.com, l’attore a luci rosse ha svelato di conoscere molto bene i diretti interessati e di aver avuto modo di frequentarli in svariate occasioni: Conosco Francesco, abbiamo anche trascorso qualche giorno di vacanza insieme ritrovandoci più volte nello stesso posto, e quello che ho notato sempre in lui è la sua estrema sensibilità. Invece lei è una persona fredda, anche divertente e carina, per carità, ma sulle sue, una calcolatrice. A tal proposito, ha anche commentato le ormai famosissime dichiarazioni che il Pupone ha rilasciato al Corriere che hanno fatto molto ... Leggi su isaechia (Di martedì 13 settembre 2022) La separazione trasta coinvolgendo sempre più personaggi; ad intervenire adesso è stato. In una lunga intervista a MowMag.com, l’attore a luci rosse hato di conoscere molto bene i diretti interessati e diavuto modo di frequentarli in svariate occasioni: Conosco, abbiamo anche trascorso qualche giorno di vacanza insieme ritrovandoci più volte nello stesso posto, e quello che ho notato sempre in lui è la sua estrema sensibilità. Invece lei è una persona fredda, anche divertente e carina, per carità, ma sulle sue, una calcolatrice. A tal proposito, ha anche commentato le ormai famosissime dichiarazioni che il Pupone ha rilasciato al Corriere che hanno fatto molto ...

