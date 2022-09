Napoli, report dell’allenamento: Lozano out per Glasgow, siparietto divertente in allenamento (Di martedì 13 settembre 2022) Il Napoli ha svolto una seduta mattutina stamane al Konami Training Center. Il gruppo ha svolto la rifinitura agli ordini dello staff tecnico di Luciano Spalletti, con l’eccezione di tre atleti, Victor Osimhen, Hirving Lozano e Diego Demme, che stanno facendo lavoro a parte. Questo è il testo del comunicato: “Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match a Glasgow contro i Rangers in programma domani alle ore 21 per la seconda giornata di Champions League. Dopo una prima fase di attivazione e torello il gruppo ha svolto lavoro tattico, partita a campo ridotto ed esercitazione su calci piazzati. Demme ha fatto lavoro personalizzato in campo. Osimhen ha svolto terapie. Lozano svolgerà nel pomeriggio lavoro personalizzato in palestra e in campo“. Il ... Leggi su napolipiu (Di martedì 13 settembre 2022) Ilha svolto una seduta mattutina stamane al Konami Training Center. Il gruppo ha svolto la rifinitura agli ordini dello staff tecnico di Luciano Spalletti, con l’eccezione di tre atleti, Victor Osimhen, Hirvinge Diego Demme, che stanno facendo lavoro a parte. Questo è il testo del comunicato: “Seduta mattutina per ilall’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match acontro i Rangers in programma domani alle ore 21 per la seconda giornata di Champions League. Dopo una prima fase di attivazione e torello il gruppo ha svolto lavoro tattico, partita a campo ridotto ed esercitazione su calci piazzati. Demme ha fatto lavoro personalizzato in campo. Osimhen ha svolto terapie.svolgerà nel pomeriggio lavoro personalizzato in palestra e in campo“. Il ...

sscnapoli : ?? Squadra in campo in vista di #NapoliSpezia - napolipiucom : Napoli, report dell'allenamento: Lozano out per Glasgow, siparietto divertente in allenamento #allenamento… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 SSC Napoli, il report da Castel Volturno. Le ultime su Demme, Lozano e… - 100x100Napoli : Napoli, il report dell’allenamento mattutino - sportli26181512 : Napoli, il report dell'allenamento: ancora fermi Osimhen, Demme e Lozano: Attraverso il sito ufficiale del Napoli è… -