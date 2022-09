Mauro clamoroso: “VAR introdotto per punire la Juventus, pensavano fosse favorita dagli arbitri” (Di martedì 13 settembre 2022) L’ex calciatore Massimo Mauro ha espresso un parere decisamente azzardato a riguardo dell’introduzione del VAR, durante l’ultima puntata di Pressing, andata in onda ieri sera su Italia 1.... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 13 settembre 2022) L’ex calciatore Massimoha espresso un parere decisamente azzardato a riguardo dell’introduzione del VAR, durante l’ultima puntata di Pressing, andata in onda ieri sera su Italia 1....

mauro_sommella : @FBiasin @PressingReal Il VAR, al di là del clamoroso errore contro la Juve di domenica, serve per correggere gravi… - marco_capaldini : @JBPOfficialTW @GoalItalia È anche uno dei motivi per cui Mauro non sarà mai dirigente di quella squadra... clamoroso autogol. - zazoomblog : Mauro clamoroso: “VAR introdotto contro la Juventus pensavano fosse favorita dagli arbitri” - #Mauro #clamoroso:… - ZonaBianconeri : RT @Pall_Gonfiato: #Mauro clamoroso: “#VAR introdotto contro la #Juventus, pensavano fosse favorita dagli arbitri” - zazoomblog : Mauro clamoroso: “VAR introdotto contro la Juventus pensavano fosse favorita dagli arbitri” - #Mauro #clamoroso:… -