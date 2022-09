(Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 settembre 2022 "Quello che diceva poc'anzi il comandante è molto importante, quando ha detto 'da solo non potrei far nullà, perchè è la squadra, ilnel suo complesso che consente ad una ...

pietroraffa : Mattarella sulla finale di #ItalVolley:'Il 1° set consegnato ai polacchi è stato un gesto di cortesia'. Presidente… - Volleyball_it : RT @pietroraffa: Mattarella sulla finale di #ItalVolley:'Il 1° set consegnato ai polacchi è stato un gesto di cortesia'. Presidente, ci fa… - Affaritaliani : Mattarella sulla portaerei Cavour: 'Italia lavori in team, sia sempre così' - thebestofhim_ : RT @pietroraffa: Mattarella sulla finale di #ItalVolley:'Il 1° set consegnato ai polacchi è stato un gesto di cortesia'. Presidente, ci fa… - Saetta_McQueen : @Francescociani5 @Rturcato83 Mattarella era a Genova oggi sulla Cavour -

Agenzia ANSA

...anominare un nuovo giudice costituzionale, e martedì prossimo ci sarà l'elezione del nuovo presidente, stavolta non scontata. La regola non scritta del più anziano di nomina vede...Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio, durante la visita della nave militare portaerei Cavour. Quirinale Mattarella in visita sulla portaerei Cavour - Italia (Agenzia Vista) Roma, 13 settembre 2022 'Quello che diceva poc'anzi il comandante è molto importante, quando ha detto 'da solo non potrei far ...Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click su 'Accetta' o rifiutarne l'uso facendo click su 'Continua senza accettare'. All'Italia serve - e servirà sempre - un lavoro d ...