Massimo Calafiore in LimaCorporate come a.d. (Di martedì 13 settembre 2022) LimaCorporate, leader mondiale nell’ortopedia, annuncia la nomina di Massimo Calafiore come nuovo amministratore delegato. Emmanuel Bonhomme, che ha guidato l’organizzazione negli ultimi 5 mesi come a.d. ad interim, assume il ruolo di chief Commercial officer. Calafiore recentemente ricopre il ruolo di executive vice president e chief Commercial officer di NuVasive, azienda leader globale nella tecnologia della colonna vertebrale ortopedica. LimaCorporate è un’azienda focalizzata sull’innovazione digitale e sulle protesi ortopediche realizzate su misura per i pazienti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 13 settembre 2022), leader mondiale nell’ortopedia, annuncia la nomina dinuovo amministratore delegato. Emmanuel Bonhomme, che ha guidato l’organizzazione negli ultimi 5 mesia.d. ad interim, assume il ruolo di chief Commercial officer.recentemente ricopre il ruolo di executive vice president e chief Commercial officer di NuVasive, azienda leader globale nella tecnologia della colonna vertebrale ortopedica.è un’azienda focalizzata sull’innovazione digitale e sulle protesi ortopediche realizzate su misura per i pazienti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

ConfindustriaUd : Massimo Calafiore nuovo ad di @lima_corporate: 'Continuerò a concentrarmi sul posizionamento dell'#azienda come lea… - bizcommunityit : Massimo Calafiore è il nuovo amministratore delegato di Limacorporate #CEO - OrthoCG : Massimo Calafiore appointed as new LimaCorporate CEO. Full Release: - Imille10 : Massimo Calafiore nominato nuovo Amministratore Delegato di LimaCorporate, leader mondiale nell'ortopedia, azienda… - Imille10 : LimaCorporate, leader mondiale nell'ortopedia, focalizzato sull'innovazione digitale e sulle protesi ortopediche re… -