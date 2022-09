Massimiliano Allegri esonerato dalla Juventus? Le società di scommesse puntano sul licenziamento del tecnico (Di martedì 13 settembre 2022) Solo due vittorie nelle prime sei giornate di campionato e un gioco che non convince i tifosi. Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, è ancora al centro delle critiche e un suo esonero non è più visto come impossibile, almeno secondo le quotazioni della Snai. Per Agipronews, la società di scommesse paga l’esonero 5,50, contro i 10 di inizio stagione. Non per questo la panchina è considerata a rischio, anche se già poco tempo fa erano arrivati anche duri commenti da parte di Fabio Capello sulla gestione della squadra. L’ultimo pareggio con la Salernitana ha dato nuova voce alle critiche verso l’allenatore e anche le quote su una possibile vittoria della Juve dello scudetto sono cambiate rispetto all’inizio del campionato. Secondo Planetwin, pur rimanendo la favorita, l’offerta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Solo due vittorie nelle prime sei giornate di campionato e un gioco che non convince i tifosi.della, è ancora al centro delle critiche e un suo esonero non è più visto come impossibile, almeno secondo le quotazioni della Snai. Per Agipronews, ladipaga l’esonero 5,50, contro i 10 di inizio stagione. Non per questo la panchina è considerata a rischio, anche se già poco tempo fa erano arrivati anche duri commenti da parte di Fabio Capello sulla gestione della squadra. L’ultimo pareggio con la Salernitana ha dato nuova voce alle critiche verso l’allenatore e anche le quote su una possibile vittoria della Juve dello scudetto sono cambiate rispetto all’inizio del campionato. Secondo Planetwin, pur rimanendo la favorita, l’offerta ...

