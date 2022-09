Lutto a Tgcom24: è scomparsa la mamma del nostro collega Giancarlo Bastianelli (Di martedì 13 settembre 2022) commenta Lutto a Tgcom24. E' scomparsa la mamma del nostro collega e amico Giancarlo Bastianelli. Si chiamava Annamaria Stemperini. Aveva 93 anni. La Direzione e la redazione tutta si stringono alla famiglia in questo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 13 settembre 2022) commenta. E'ladele amico. Si chiamava Annamaria Stemperini. Aveva 93 anni. La Direzione e la redazione tutta si stringono alla famiglia in questo ...

Bianca34874951 : RT @MediasetTgcom24: Cinema in lutto, morto il regista francese Jean-Luc Godard #jean-lucgodard #francese - pennadireve : RT @MediasetTgcom24: Cinema in lutto, morto il regista francese Jean-Luc Godard #jean-lucgodard #francese - MediasetTgcom24 : Cinema in lutto, morto il regista francese Jean-Luc Godard #jean-lucgodard #francese -