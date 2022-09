Letta-Meloni | due visioni opposte dell' Italia dal fisco alle riforme

(Di martedì 13 settembre 2022) Il pepe arriva solo nel finale. Dura quasi due ore il confronto elettorale tra il presidente di Fratelli d'Giorgiae il segretario del Partito democratico Enricoorganizzato dal Corrierea Sera e andato in onda ieri pomeriggio su Corriere Tv. Conduttore il direttore Luciano Fontana che, vuoi per il fair play dei due leader, vuoi per la sostanziale noiosità del dibattito, ha gioco facile nel portare a termine senza patemi uno dei momenti più attesi di questa campagna elettorale. Chi si aspettava, tuttavia, i fuochi d'artificio resta deluso.non si risparmiano comunque stoccate, frecciatine e qualche battuta. E pure qualche scintilla non manca. Come sull'energia, quando il segretario Pd dice di puntare sull'elettrico elo ...

CarloCalenda : Formigli mi fa commentare la Brambilla invece di Piombino, De Gregorio sostiene che siamo di destra a prescindere,… - CarloCalenda : ???? Se lo volete vedere a tre: Letta, Meloni e Calenda, su tutti i nostri social alle 19.00. Diamo una parvenza di n… - CottarelliCPI : Dibattito Letta-Meloni: la cosa più curiosa è stata quando Meloni ha detto che il debito pubblico è colpa del CSX,… - _disagiulia_ : Appena letto dello scambio Letta-Meloni, e al netto di tutto è proprio questa idea di 'bisogno' che mi chiude lo st… - ChezLudo : RT @CarloCalenda: Una cosa è emersa in modo chiaro: non ci sono coalizioni di governo di destra e sinistra. È un imbroglio elettorale. Lett… -

Al punto chearrivano a rispondere all'unisono, in totale armonia, alla domanda se sia immaginabile un governo di larghe intese qualora dal voto non uscisse una maggioranza chiara: "Lo ...Politica estera Ha detto che Salvini esono un pericolo per il Paese a causa dei "rapporti ...continua a sventolarla ai quattro venti. Ma certe bestialità, come la patrimoniale o la tassa ...Ieri, su Corriere.it, è andato in onda il confronto da Giorgia Meloni ed Enrico Letta, unico incontro programmato tra i due leader. Il quotidiano diretto da Luciano Fontana ripercorre oggi il dibattit ...Ieri, su Corriere.it, è andato in onda il confronto da Giorgia Meloni ed Enrico Letta, unico incontro programmato tra i due leader. Il quotidiano diretto da Luciano Fontana ripercorre oggi il dibattit ...