Letizia di Spagna in abito kimono: salvata dai tacchi killer (Di martedì 13 settembre 2022) Letizia di Spagna riprende la sua agenda in attesa di compiere 50 anni il prossimo 15 settembre. La Reina indossa un abito kimono bianco che non proprio non convince ma viene salvata dal nuovo acquisto, un paio di slingback rosse dal tacco altissimo, ad alta seduzione. Letizia di Spagna, l'abito sbagliatissimo Dopo due abiti a lutto per la morte della Regina Elisabetta cui era legata da una lontana parentela tramite suo marito Felipe, Letizia di Spagna torna a indossare un colore chiaro. La Reina si è presentata all'evento per la commemorazione del 50° anniversario della morte di Pablo Picasso indossando un vestito a metà tra il kimono e lo chemisier. L'abito, bianco come un lenzuolo e ...

