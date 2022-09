Laura Pausini si rifiuta di cantare “Bella Ciao”. E già la crocifiggono (Di martedì 13 settembre 2022) La storia è semplice e pure banale, su cui domani vi proporremo un approfondito commento. Intanto però vediamo cosa è successo a Laura Pausini, finita nelle ultime ore nella bufera. La cantante italiana, nel corso di una trasmissione televisiva, si è rifiutata di cantare insieme agli altri ospiti “Bella Ciao” perché la considera una canzone “troppo politica”. Non vedo errori da parte della #Pausini, la sto rivalutando. Non mi piace comunque, però con questo gesto, chapeau. https://t.co/UBnj9LNjU6 — il vittogram ?????? (@vittobonfante) September 13, 2022 Sui social si sono sollevate le solite polemiche, ormai immancabili ogni volta si tocca “il canto dei partigiani”. E neppure la Pausini nazionale è stata risparmiata. Sui social stata sommersa dalle ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 13 settembre 2022) La storia è semplice e pure banale, su cui domani vi proporremo un approfondito commento. Intanto però vediamo cosa è successo a, finita nelle ultime ore nella bufera. La cantante italiana, nel corso di una trasmissione televisiva, si èta diinsieme agli altri ospiti “” perché la considera una canzone “troppo politica”. Non vedo errori da parte della #, la sto rivalutando. Non mi piace comunque, però con questo gesto, chapeau. https://t.co/UBnj9LNjU6 — il vittogram ?????? (@vittobonfante) September 13, 2022 Sui social si sono sollevate le solite polemiche, ormai immancabili ogni volta si tocca “il canto dei partigiani”. E neppure lanazionale è stata risparmiata. Sui social stata sommersa dalle ...

Agenzia_Ansa : Laura Pausini non intona Bella Ciao alla tv spagnola, polemiche. 'Non voglio cantare canzoni politiche' #ANSA - SkyTG24 : Laura Pausini si rifiuta di cantare Bella ciao alla tv spagnola: no a canzoni politiche - fanpage : Il gesto di Laura Pausini ha sorpreso in molti e inevitabilmente ha scatenato non poche critiche. 'Non canto Bella… - tinamartinareal : RT @Monicanpl: Pessima figura di Laura Pausini. Non ha cantato Bella Ciao perché troppo “politica”. Ha mostrato solo tanta ma tanta ignoran… - Claudette__ : Laura Palmer >>>>>>>> Laura Pausini -