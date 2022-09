Giornata internazionale del lascito solidale: quasi 8 over 50 su 10 lo conoscono (Di martedì 13 settembre 2022) Gli italiani guardano al futuro con preoccupazione: a dirlo è l’”Indagine sugli Orientamenti degli Italiani verso le Donazioni e il Testamento solidale” promossa dal Comitato Testamento solidale e condotta da Walden Lab”. Secondo la ricerca per 7 cittadini su 10 il pensiero del futuro genera un senso di incertezza e di impotenza, mentre solo 3 su 10 sono stimolati a impegnarsi per costruire un mondo migliore. L'indagine è presentata questa mattina all’Istituto Treccani, in occasione della Giornata internazionale del lascito solidale, l’atto di indicare nel proprio testamento come erede o legatario una o più associazioni o enti benefici. Leggi su tg24.sky (Di martedì 13 settembre 2022) Gli italiani guardano al futuro con preoccupazione: a dirlo è l’”Indagine sugli Orientamenti degli Italiani verso le Donazioni e il Testamento” promossa dal Comitato Testamentoe condotta da Walden Lab”. Secondo la ricerca per 7 cittadini su 10 il pensiero del futuro genera un senso di incertezza e di impotenza, mentre solo 3 su 10 sono stimolati a impegnarsi per costruire un mondo migliore. L'indagine è presentata questa mattina all’Istituto Treccani, in occasione delladel, l’atto di indicare nel proprio testamento come erede o legatario una o più associazioni o enti benefici.

marcopedro69 : RT @WWFitalia: Oggi è la Giornata Internazionale del lascito #solidale Per quasi il 60% degli italiani over 55 la motivazione che li sping… - ginugiola : RT @FComunitaMilano: Oggi, 13 settembre, è la giornata internazionale dei lasciti solidali. Oggi, Fondazione di Comunità Milano dice grazie… - LaMartinellaFI : Al teatro di Rifredi la Giornata Internazionale delle Consultazioni Poetiche - WWFitalia : Oggi è la Giornata Internazionale del lascito #solidale Per quasi il 60% degli italiani over 55 la motivazione che… - casadellacarita : Oggi #13settembre è la giornata internazionale del #lascitosolidale. Sapevi che la Casa è stata fondata grazie a du… -