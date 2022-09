Frasi sugli arbitri, Sarri patteggia: 4.000 euro di multa (Di martedì 13 settembre 2022) La procura federale ha chiuso il fascicolo d’indagine aperto dopo le Frasi dell’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri nel post-partita con il Napoli. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la vicenda si è chiusa con il patteggiamento. Il tecnico dovrà pagare un’ammenda di 4 mila euro, come anche la Lazio. Sarri aveva sollevato polemiche dopo l’arbitraggio di Sozza per un rigore non concesso su Lazzari e per la questione ammonizioni: “Ci dicono: vi siete comportati male col Bologna e queste sono le conseguenze…”, disse, chiedendo un intervento dei vertici arbitrali. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 13 settembre 2022) La procura federale ha chiuso il fascicolo d’indagine aperto dopo ledell’allenatore della Lazio, Maurizionel post-partita con il Napoli. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la vicenda si è chiusa con ilmento. Il tecnico dovrà pagare un’ammenda di 4 mila, come anche la Lazio.aveva sollevato polemiche dopo l’arbitraggio di Sozza per un rigore non concesso su Lazzari e per la questione ammonizioni: “Ci dicono: vi siete comportati male col Bologna e queste sono le conseguenze…”, disse, chiedendo un intervento dei vertici arbitrali. SportFace.

