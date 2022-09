Francesco Totti e Ilary Blasi, svolta nella separazione: cosa sta succedendo (Di martedì 13 settembre 2022) La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua ad appassionare gli italiani, i quali erano convinti che il loro amore fosse eterno come Roma. Un’idea decisamente sbagliata visto come sono andate le cose negli ultimi mesi. In queste ore, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe arrivata una svolta decisiva per le sorti della separazione. Per la prossima settimana sarebbe in programma un incontro tra i rispettivi legali per cercare un accordo su un eventuale stop alle dichiarazioni pubbliche e un comunicato congiunto per mettere fine alla vicenda. ( dopo le foto) Nelle prossime ore dovrebbe arrivare una svolta decisiva nella separazione tra Francesco Totti e ... Leggi su tvzap (Di martedì 13 settembre 2022) Latracontinua ad appassionare gli italiani, i quali erano convinti che il loro amore fosse eterno come Roma. Un’idea decisamente sbagliata visto come sono andate le cose negli ultimi mesi. In queste ore, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe arrivata unadecisiva per le sorti della. Per la prossima settimana sarebbe in programma un incontro tra i rispettivi legali per cercare un accordo su un eventuale stop alle dichiarazioni pubbliche e un comunicato congiunto per mettere fine alla vicenda. ( dopo le foto) Nelle prossime ore dovrebbe arrivare unadecisivatrae ...

Corriere : Totti, l’intervista esclusiva: «Non sono stato io il primo a tradire. Ho trovato i messaggi sul cellulare di Ilary,… - Salcedo_Hugo : Francesco Totti era genial! ?????? #PorLasQueMueres ?? - RoyNemer : Gabriel Batistuta and Francesco Totti in a charity game. ???????? - ilreissimo : Pare che l'Italia abbia scoperto che esiste la separazione e il divorzio solo grazie a Francesco Totti e Ilary Blasi Ma anche no - FQMagazineit : Totti-Blasi, Rocco Siffredi: “Ilary è una calcolatrice, Francesco è ancora innamoratissimo. Si pentiranno entrambi… -