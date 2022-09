Empoli | Bandinelli | «Roma veramente forte | ma noi non abbiamo sfruttato le occasioni…»

(Di martedì 13 settembre 2022) Il centrocampista dell’ha parlato dopo la sconfitta contro laFilippo, centrocampista dell’, in zona mista ha parlato al termine della sconfitta per 2-1 contro lain cui ha trovato anche la via del gol. PARTITA – «Giocavamo contro una squadra, che haal meglio le occasioni che ha avuto. Noifatto un buon primo tempo, mentre nella parte iniziale della seconda frazione di gioco loro hanno spinto tanto esofferto, ma siamo stati molto bravi a creare qualche palla gol». RAMMARICO – «Purtroppo non siamo riusciti a sfruttare le occasioni checreato, specialmente sull’1-1. Usciamo da ...

...troppo spazio all', rischia concretamente solo sul palo colpito di testa da Satriano. Fino a un cross all'apparenza innocuo di Stojanovic, che rimbalza dentro l'area e permette adi ...Ma è l'che passa sul cross di Stojanovic (43'). Parisi respinge sulla linea la zuccata di Ibanez. Satriano sbaglia a tu per tu con Rui Patricio. Al 71' segna Abraham su assist ...Vittoria dei giallorossi al Castellani: a segno Dybala e Pellegrini, in mezzo il gol di Bandinelli La sesta giornata di Serie A termina con la vittoria per 1-2 della Roma in casa dell'Empoli: a decide ...