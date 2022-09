Dote Scuola: dalla Regione 200 euro a oltre 145mila studenti per acquistare materiale didattico (Di martedì 13 settembre 2022) I beneficiari sono 42mila in più dello scorso anno. Fontana: «Messe a disposizione risorse maggiori di quelle statali» Leggi su 7giorni.info (Di martedì 13 settembre 2022) I beneficiari sono 42mila in più dello scorso anno. Fontana: «Messe a disposizione risorse maggiori di quelle statali»

