Caos fuorigioco in Serie A | la Lega corre ai ripari | potrebbe accadere da ottobre

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 13 settembre 2022) Non si placano le polemiche degli ultimi giorni dopo il match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Salernitana. I bianconeri, dopo essere stati sotto 2-0 avevano riacciuffato il pareggio e nei minuti finali erano riusciti a trovare il gol vittoria grazie ad Arek Milik. Il gol, però, è stato annullato per una posizione didi Bonucci che è stato considerato attivo nell’azione. Già in questo momento erano sorte le prime polemiche, che si sono tramutate in un incredibilenelle ore successive. TURIN, ITALY – SEPTEMBER 11: Arkadiusz Milik of Juventus scores a goal which was later disallowed during theA match between Juventus and Salernitana at on September 11, 2022 in Turin, Italy. (Photo by Jonathan Moscrop/Getty Images) Da un’altra inquadratura, infatti, si poteva notare come Candreva, giocatore della ...