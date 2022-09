(Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 settembre 2022 "Quella dichiarazione mi è dispiaciuta. Se vinceremo, ci dovremo confrontare sul programma di governo, non c'è alternativa a meno che non si voglia guardare ...

Affaritaliani : Bonelli: 'Dispiaciuto da parole Letta, governeremo insieme' -

Dire

Così il leader dei Verdi, Angelo, replicando a una domanda sulle parole di Enrico Letta che ha detto che l'alleanza con Verdi - Si non è di Governo....con il Pd l'ho spaccata per Fratoianni e: impossibile governare con loro". Lo dice Carlo Calenda a Rtl 102,5. 11.15 " Cottarelli, senza accordo a sinistra non si vince Mi èperché ... A sinistra la 'sindrome der puzzone'. Bonelli: "Che dispiacere le parole di Letta" AGI/Vista - "Quella dichiarazione mi è dispiaciuta. Se vinceremo governeremo insieme, ci dovremo confrontare sul programma di governo, non c'è alternativa a meno che non si voglia guardare a destra e ...Nel confronto con Meloni, il segretario del Pd ha parlato di "accordo elettorale, non di governo" con l'Alleanza Verdi-Sinistra. Il co-portavoce di Europa Verde ricorda: "Stiamo facendo una battaglia ...