67enne segregata in un tugurio in Molise per 22 anni: in paese sapevano, denunce inascoltate? (Di martedì 13 settembre 2022) E’ una storia drammatica quella che arriva dalla provincia di Campobasso e sui cui le forze dell’ordine indagheranno a fondo. E’ la storia di una donna che sarebbe stata segregata in uno stanzino da suo fratello e da sua cognata. Una segnalazione anonima ha portato i Carabinieri a scoprire quello che stava accadendo e la donna incredula, non riusciva a capacitarsi: dopo 22 anni di “carcere” finalmente la libertà. Ha raccontato di essersi trasferita a casa di suo fratello dopo la morte del marito ma mai avrebbe pensato che per lei, quella soluzione, sarebbe diventata una prigione. La donna viveva in una stanza senza riscaldamento, senza bagno. Poteva lavarsi solo una volta al mese e per mangiare, sua cognata o suo fratello le passavano qualcosa dalla finestra. Ha raccontato di aver tenuto addosso per 22 anni gli stessi abiti che aveva ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 13 settembre 2022) E’ una storia drammatica quella che arriva dalla provincia di Campobasso e sui cui le forze dell’ordine indagheranno a fondo. E’ la storia di una donna che sarebbe statain uno stanzino da suo fratello e da sua cognata. Una segnalazione anonima ha portato i Carabinieri a scoprire quello che stava accadendo e la donna incredula, non riusciva a capacitarsi: dopo 22di “carcere” finalmente la libertà. Ha raccontato di essersi trasferita a casa di suo fratello dopo la morte del marito ma mai avrebbe pensato che per lei, quella soluzione, sarebbe diventata una prigione. La donna viveva in una stanza senza riscaldamento, senza bagno. Poteva lavarsi solo una volta al mese e per mangiare, sua cognata o suo fratello le passavano qualcosa dalla finestra. Ha raccontato di aver tenuto addosso per 22gli stessi abiti che aveva ...

