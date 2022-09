Vaccini Covid aggiornati, al via le prenotazioni con i bivalenti (Di lunedì 12 settembre 2022) ROMA – Al via oggi le prenotazioni per i Vaccini anti-Covid aggiornati alla variante BA.1 di Omicron. Autorizzati dall’Ema e da Aifa per tutti gli over 12, i Vaccini bivalenti di Pfizer e Moderna verranno somministrati su base volontaria e in via prioritaria a over 60, fragili, personale sanitario, personale delle Rsa e donne in gravidanza. Nel mese di settembre sono attese 19 milioni di dosi di questi Vaccini bivalenti. LA CIRCOLARE – I booster “sono raccomandati prioritariamente a coloro che sono ancora in attesa di ricevere la seconda dose di richiamo”, la cosiddetta quarta dose, “in base alle raccomandazioni e le tempistiche già previste per la stessa”, dunque over 60 e persone con elevata fragilità, “includendo anche operatori sanitari, operatori ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 12 settembre 2022) ROMA – Al via oggi leper ianti-alla variante BA.1 di Omicron. Autorizzati dall’Ema e da Aifa per tutti gli over 12, idi Pfizer e Moderna verranno somministrati su base volontaria e in via prioritaria a over 60, fragili, personale sanitario, personale delle Rsa e donne in gravidanza. Nel mese di settembre sono attese 19 milioni di dosi di questi. LA CIRCOLARE – I booster “sono raccomandati prioritariamente a coloro che sono ancora in attesa di ricevere la seconda dose di richiamo”, la cosiddetta quarta dose, “in base alle raccomandazioni e le tempistiche già previste per la stessa”, dunque over 60 e persone con elevata fragilità, “includendo anche operatori sanitari, operatori ...

ladyonorato : >> dei vaccini nel prevenire il contagio da Sars-Cov2. Citano sempre, infatti, i dati sulla riduzione delle ospedal… - Agenzia_Ansa : FLASH | Via libera dell'Agenzia italiana del farmaco ai vaccini anti-Covid adattati contro la variante Omicron 1. #ANSA - LaVeritaWeb : Un’utente bannata per aver condiviso contenuti contro i vaccini ricorre e perde. In America Biden va a processo per… - Daniela53319730 : RT @TPiatta: L' attacco piú invadente contro l'umanitá: Bio nanoreti basate su #grafene nei vaccini Covid (Rapporto Infowars PARTE 1). http… - scorpio66966 : RT @Rita06297204: ???? 09.09.2022 Berlino BERLINO INSORGE CONTRO LA NATO, BRUXELLES E I VACCINI ANTI-COVID Berlino insorge contro Nato, Bruxe… -