Ultime Notizie – ‘L’ombra lunga del fascismo’ | in libreria il saggio di Rizzo e Campi

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 12 settembre 2022) Arriva domani inper Solferino ildi Sergioe Alessandro“L’ombradel fascismo. Perché l’Italia è ancora ferma a Mussolini” (pagg. 304, 18 euro). “E’ possibile – si legge nella scheda di presentazione del libro – che a cento anni dalla Marcia su Roma in Italia ci si divida ancora sul giudizio storico del fascismo? Sì, perché viviamo in un Paese dove la famiglia Mussolini è ancora in politica (una dinasty familiare con pochi paralleli nel mondo). Perché alla fine della guerra nei ranghi della pubblica amministrazione molti fascisti sono rimasti al loro posto. E del resto paghiamo ancora il conto dell’Iri o di Carbonia e sono in vigore 249 leggi, decreti, regolamenti e circolari nella normativa vigente dove compare ancora la parola “razza”. Non solo: le nostre strade ...