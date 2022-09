Ultime Notizie – Elisabetta II | le regole per la camera ardente | niente fiori e silenzio per la Regina

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 12 settembre 2022) Londra si prepara a rendere omaggio allaII, con l’apertura dellaa partire dalle 17.00 (ora locale) di mercoledì 14 settembre e fino a lunedì 19. La bara chiusa della regnante, ospitata su una piattaforma rialzata all’interno della Westminster Hall nel Palazzo di Westminster, sarà esposta al pubblico 24 ore su 24 per tutta la durata dell’evento. Evento che si prevede partecipatissimo e per il quale saranno applicate non solo rigidedi sicurezza, ma anche di comportamento. A stilare la lista è il Department for Digital, Culture, Media and Sport: dalla grandezza massima delle borse al divieto di portare, fino alla richiesta di mantenere ilall’interno del Palazzo, ecco le norme e i consigli per chi vorrà rendere ...