Tuzi (M5S): "Bianchi non neghi la realtà, l'inizio della scuola è un caos"

"Il ministro dell'Istruzione Bianchi oggi ha fatto gli auguri agli studenti, dimenticando che la gran parte di loro si è ritrovato senza insegnanti e con le lezioni a orario ridotto", lo dichiara in una nota il deputato Manuel Tuzi, capogruppo M5S in commissione Cultura e Istruzione di Montecitorio.

