Traffico Roma del 12-09-2022 ore 13 | 30

(Di lunedì 12 settembre 2022) Luceverdecode per un incidente sul grande raccordo anulare tra l’area di servizio Prenestina il bivio con la A24L’Aquila in direzione Nomentana e per lavori sulla Pontina tra Castelno e Tor de’ Cenci verso il centro in uscita daa file tra Tor de’ Cenci via di Decima lavori in via Nicola Coviello all’altezza di via Aurelia lavori che andranno avanti fino al 28 settembre da San Giovanni via dell’Amba Aradam al semaforo all’altezza di via Dei laterani Nicolò andamenti lunga la galleria Giovanni XXIII verso via Trionfale Sempre lungo la galleria Giovanni XXIII verso via del Foro Italico lavori di manutenzione con chiusura tra via della Pineta Sacchetti viene fuori Italico a partire dalle 22 di stasera fino alle 6 del 16 settembre nella fascia oraria 22/6 fine sono possibili disagi per quanto ...