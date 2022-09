Totti e Ilary Blasi | Andrea Delogu asfalta l’ex calciatore e il web la elogia | «Sei una grande» | ecco cosa ha detto

stanzaselvaggia : L’intervista di Totti è un misto di rancore, indiscrezione, autogossip, mancanza di rispetto per Ilary, sua moglie… - Corriere : Totti, l’intervista esclusiva: «Non sono stato io il primo a tradire. Ho trovato i messaggi sul cellulare di Ilary,… - ElisaDospina : La gestione della comunicazione di #Totti è sempre stata zoppicante. Al @Corriere dichiara che Ilary ha avuto più u… - FrancoCoia : RT @ciclocinico: Totti e Ilary si stanno scannando e voi pensate alle bollette? - rachele_5f : RT @opificioprugna: Certo che con tutto il detersivo che pubblicizzano, Totti e Ilary i panni sporchi potevano lavarseli a casa. (Enrico… -

"Mi ha portato via i Rolex", l'accusa di. La separazione finisce in tribunale Poi, alla domanda '(essendo molto amico di) Fai parte di quelle persone che lo hanno messo in guardia ...Il giornalista Giancarlo Dotto ha commentato ai microfoni di 'Non è l'Arena', trasmissione di La 7 condotta da Massimo Giletti, il caso relativo alla separazione tra FrancescoBlasi, riaccesosi in modo piuttosto vibrante nel corso della giornata di domenica 11 settembre 2022, dopo l' intervista rilasciata dall'ex capitano giallorosso al 'Corriere della Sera' e ...La commozione lascia tutti senza parole. Ilary Blasi (fonte web) Ilary Blasi è in questi giorni al centro dell’occhio del ciclone. Uscita l’incredibile intervista di Totti riguardo alla separazione, ...Molti si sono chiesti il tipo di percorso di studio della bellissima Ilary Blasi. Ecco tutti i dettagli richiesti dai fan.