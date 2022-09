Totti - Blasi, Gabriele Muccino: 'La legale di lui ha schiacciato le nostre vite lasciando i nostri figli traumatizzati' (Di lunedì 12 settembre 2022) Nello scontro tra Francesco Totti e Ilary Blasi spunta prepotentemente Gabriele Muccino . Il noto regista, infatti, ha commentato un post su Instagram lanciando pesanti e velenose accuse nei confronti ... Leggi su leggo (Di lunedì 12 settembre 2022) Nello scontro tra Francescoe Ilaryspunta prepotentemente. Il noto regista, infatti, ha commentato un post su Instagram lanciando pesanti e velenose accuse nei confronti ...

fraversion : la risposta di Ilary Blasi all'intervista a Totti: 'Continuerò a proteggere i miei figli'. A Repubblica fonti vicin… - riotta : Totti e Ilary Blasi, per 'difendere i figli' li espongono (scoop @a_cazzullo @Corriere bravo!) a insulti, petulanze… - IlCagaCazxi : RT @rep_roma: Cristiano Iovino, laziale e tatuato con simboli fascisti: il personal trainer con il quale Ilary Blasi avrebbe tradito Totti… - leliosimi : RT @simonesalvador: Solo per segnalare che sulla #Gazzetta la vicenda Totti-Blasi occupa due pagine piene ed è inserita nella sezione 'Prim… - venerd18 : RT @simonesalvador: Solo per segnalare che sulla #Gazzetta la vicenda Totti-Blasi occupa due pagine piene ed è inserita nella sezione 'Prim… -