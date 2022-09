Simone Antolini, il fidanzato di Cecchi Paone: “I miei vicini mi schifano, mi chiedono se mi paga bene” (Di lunedì 12 settembre 2022) Nei giorni scorsi Alessandro Cecchi Paone era stato paparazzato in barca in compagnia del nuovo fidanzato. Da quel momento per il giovane, Simone Antolini, è scoppiato “il finimondo”. Le foto uscite sul settimanale Chi che lo ritraggono insieme al noto conduttore 60enne lo hanno fatto finire nel mirino dei commentatori social ma anche delle persone che vede ogni giorno: “I vicini che per anni ho servito al bancone scrivono cose orribili. Uno mi ha chiesto ‘Almeno, ti paga bene?’”, si sfoga il 23enne, intervistato dal Corriere della Sera. Per Simone, dunque, dopo quelle foto è iniziato un periodo difficile, travolto dagli insulti, a cominciare dalle persone che gli sono vicine e che lo stimavano come un ragazzo gentile e disponibile, ... Leggi su tpi (Di lunedì 12 settembre 2022) Nei giorni scorsi Alessandroera stato paparazzato in barca in compagnia del nuovo. Da quel momento per il giovane,, è scoppiato “il finimondo”. Le foto uscite sul settimanale Chi che lo ritraggono insieme al noto conduttore 60enne lo hanno fatto finire nel mirino dei commentatori social ma anche delle persone che vede ogni giorno: “Iche per anni ho servito al bancone scrivono cose orribili. Uno mi ha chiesto ‘Almeno, ti?’”, si sfoga il 23enne, intervistato dal Corriere della Sera. Per, dunque, dopo quelle foto è iniziato un periodo difficile, travolto dagli insulti, a cominciare dalle persone che gli sono vicine e che lo stimavano come un ragazzo gentile e disponibile, ...

