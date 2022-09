Pesanti sconfitte in Ucraina, Russia pensa a mobilitazione (Di lunedì 12 settembre 2022) "Il successo dell'offensiva delle forze armate ucraine e la ritirata dell'esercito russo nella regione di Kharkiv potrebbero portare alla transizione della Russia verso la mobilitazione". Lo afferma ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 settembre 2022) "Il successo dell'offensiva delle forze armate ucraine e la ritirata dell'esercito russo nella regione di Kharkiv potrebbero portare alla transizione dellaverso la". Lo afferma ...

