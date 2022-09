Perché Terra Amara oggi non va in onda: la decisione Mediaset (Di lunedì 12 settembre 2022) Sono giorni di fermento anche in tv per la morte della Regina Elisabetta II. Inevitabilmente le trasmissioni si stanno impegnando a fornire tutte le news su questa triste vicenda che ha colpito il mondo intero. Canale 5 ha deciso di rivoluzionare la programmazione di oggi, lunedì 12 settembre. Terra Amara non va in onda: al suo posto sarà trasmessa una puntata speciale del TG5 con Cesara Bonamici. La giornalista, insieme ad altri ospiti in studio e in collegamento, seguirà la cerimonia dedicata a Elisabetta II. Il feretro, arrivato ieri a Edimburgo presso la residenza ufficiale dei reali in Scozia, sarà portato in processione al Palazzo di Holyroodhouse. Terra Amara salta: speciale TG5 per la morte della Regina Elisabetta Alle ore 13:40 di oggi, lunedì 12 settembre, ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 12 settembre 2022) Sono giorni di fermento anche in tv per la morte della Regina Elisabetta II. Inevitabilmente le trasmissioni si stanno impegnando a fornire tutte le news su questa triste vicenda che ha colpito il mondo intero. Canale 5 ha deciso di rivoluzionare la programmazione di, lunedì 12 settembre.non va in: al suo posto sarà trasmessa una puntata speciale del TG5 con Cesara Bonamici. La giornalista, insieme ad altri ospiti in studio e in collegamento, seguirà la cerimonia dedicata a Elisabetta II. Il feretro, arrivato ieri a Edimburgo presso la residenza ufficiale dei reali in Scozia, sarà portato in processione al Palazzo di Holyroodhouse.salta: speciale TG5 per la morte della Regina Elisabetta Alle ore 13:40 di, lunedì 12 settembre, ...

