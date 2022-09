Meteo, le previsioni in Campania di lunedì 12 settembre (Di lunedì 12 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoEcco le previsioni Meteo per la Campania per oggi, lunedì 12 settembre 2022. Avellino – Sereno. Vento da Nord-Nord-Est con intensità di 9 km/h. Raffiche fino a 22 km/h. Temperature: 15°C la minima e 26°C la massima. Benevento – Giornata serena. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da Nord-Nord-Est con intensità di 9 km/h. Possibili raffiche fino a 22 km/h. Temperatura minima di 17 °C e massima di 29 °C. Caserta – Giornata serena. Vento di Tramontana con intensità di 5 km/h. Raffiche fino a 20 km/h. Temperature: 18°C la minima e 30°C la massima. Napoli – Bel tempo. Vento da Nord con intensità di 5 km/h. Raffiche fino a 19 km/h. Temperature: 20°C la minima e 30°C la massima. Salerno – Sereno. Vento da NNW con intensità di 7 km/h. Raffiche fino a 18 km/h. ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoEcco leper laper oggi,122022. Avellino – Sereno. Vento da Nord-Nord-Est con intensità di 9 km/h. Raffiche fino a 22 km/h. Temperature: 15°C la minima e 26°C la massima. Benevento – Giornata serena. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da Nord-Nord-Est con intensità di 9 km/h. Possibili raffiche fino a 22 km/h. Temperatura minima di 17 °C e massima di 29 °C. Caserta – Giornata serena. Vento di Tramontana con intensità di 5 km/h. Raffiche fino a 20 km/h. Temperature: 18°C la minima e 30°C la massima. Napoli – Bel tempo. Vento da Nord con intensità di 5 km/h. Raffiche fino a 19 km/h. Temperature: 20°C la minima e 30°C la massima. Salerno – Sereno. Vento da NNW con intensità di 7 km/h. Raffiche fino a 18 km/h. ...

