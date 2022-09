Max Verstappen sempre più cannibale: distacco siderale da Leclerc (Di lunedì 12 settembre 2022) Il solito dominatore della Formula 1. Max Verstappen continua ad impressionare alla guida della sua Red Bull: partito dietro rispetto al poleman Charles Leclerc, l’olandese campione del mondo è riuscito a rendersi protagonista di una grande rimonta culminata con la vittoria del Gran Premio d’Italia. Il distacco in graduatoria del monegasco, adesso, lievita a +116 punti. Un’enormità che potrebbe portare il pilota numero uno ad amministrare il bottino messo in cascina. Le parole di Max Verstappen: “Finalmente qui sul podio, peccato per il finale…” “Grande gara per noi. Con ogni mescola eravamo più veloci. Il degrado era molto buono, avevamo una macchina da gara ottima. Sostanzialmente stavamo controllando il vantaggio fino alla fine. Poi è entrata la SC e purtroppo non siamo riusciti a ripartire – ha detto il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 12 settembre 2022) Il solito dominatore della Formula 1. Maxcontinua ad impressionare alla guida della sua Red Bull: partito dietro rispetto al poleman Charles, l’olandese campione del mondo è riuscito a rendersi protagonista di una grande rimonta culminata con la vittoria del Gran Premio d’Italia. Ilin graduatoria del monegasco, adesso, lievita a +116 punti. Un’enormità che potrebbe portare il pilota numero uno ad amministrare il bottino messo in cascina. Le parole di Max: “Finalmente qui sul podio, peccato per il finale…” “Grande gara per noi. Con ogni mescola eravamo più veloci. Il degrado era molto buono, avevamo una macchina da gara ottima. Sostanzialmente stavamo controllando il vantaggio fino alla fine. Poi è entrata la SC e purtroppo non siamo riusciti a ripartire – ha detto il ...

