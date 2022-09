La soffiata degli 007 | “I piloti dei caccia russi vogliono fuggire in Sud America”

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 12 settembre 2022) Colombia: Petro aumenta il prezzo della benzinaIl presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha annunciato ieri che il prezzo della benzina aumenterà nel Paese a causa del “deficit di stabilizzazione dei prezzi dei carburanti” che, secondo quanto lui, avrebbe lasciato il precedente governo del conservatore Iván Duque. Il deficit di stabilizzazione del prezzo del carburante è di circa 9,2 miliardi di euro l’anno. “Quasi la metà del disavanzo di bilancio nazionale si produce non alzando il prezzo della benzina”, ha detto Petro su Twitter. I colombiani non l’hanno presa bene. La Colombia vuole ritirare la denuncia contro Maduro alla Corte Penale InternazionaleIl ministroEsteri di Petro, Álvaro Leyva, ha assicurato ieri che la Colombia potrebbe ritirare la denuncia contro Nicolás Maduro davanti alla Corte penale internazionale per crimini contro l’umanità. “Siamo in ...