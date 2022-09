Juventus, bookie dimezzano quota per l’addio di allegri (Di lunedì 12 settembre 2022) caption id="attachment 307303" align="alignleft" width="150" Massimiliano allegri/captionQuattro pareggi e due vittorie per un totale di 10 punti conquistati nelle prime sei giornate di Serie A: l'avvio di stagione della Juventus di Massimiliano allegri, a meno quattro dalla vetta, non può certo essere considerato positivo. L'ultimo pareggio contro la Salernitana, seppur tra le polemiche, rappresenta un'occasione mancata per i bianconeri di avvicinare le rivali e mette il tecnico toscano in una posizione scomoda.Per i betting analyst di Snai, riporta Agipronews, l'esonero paga ancora 5,50 volte: una quota calata drasticamente da inizio campionato quando l'addio del tecnico era dato a 10 volte la posta. Al momento la posizione di allegri non sembra comunque a rischio, ma senza un cambio di rotta la ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 12 settembre 2022) caption id="attachment 307303" align="alignleft" width="150" Massimiliano/captionQuattro pareggi e due vittorie per un totale di 10 punti conquistati nelle prime sei giornate di Serie A: l'avvio di stagione delladi Massimiliano, a meno quattro dalla vetta, non può certo essere considerato positivo. L'ultimo pareggio contro la Salernitana, seppur tra le polemiche, rappresenta un'occasione mancata per i bianconeri di avvicinare le rivali e mette il tecnico toscano in una posizione scomoda.Per i betting analyst di Snai, riporta Agipronews, l'esonero paga ancora 5,50 volte: unacalata drasticamente da inizio campionato quando l'addio del tecnico era dato a 10 volte la posta. Al momento la posizione dinon sembra comunque a rischio, ma senza un cambio di rotta la ...

